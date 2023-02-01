《大江新聞》客戶端1日報導，大陸江西省水文監測中心1月31日發布消息，據監測，1月29日鄱陽湖代表站星子站水位6.99公尺，再次跌破7公尺；截至31日15時，該水位跌至6.82公尺，呈連續下降趨勢，是去年9月以來第4次跌至7公尺以下。

報導指出，2022年6月下旬以來，受降雨持續偏少影響，鄱陽湖水位持續走低；9月23日星子站水位跌破1951年有記錄以來最低水位7.11公尺（2004年2月4日監測資料），之後持續受乾旱天氣影響，於9月26日跌至7公尺以下；11月17日出現有記錄以來最低水位6.46公尺，低於原最低水位0.65公尺。據統計，自去年9月以來星子站水位低於7.11公尺天數累計83天。

根據大陸氣象部門預測，今年2月分江西省降雨仍將偏少，結合省內五大河來水分析，鄱陽湖星子站將持續處於極枯水位，仍需關注鄱陽湖低水位對沿岸地區生活、生產及生態用水的影響。