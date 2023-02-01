LINE可將常用的聯絡人置頂相當方便，兒科醫師徐嘉賢表示，近日一名婦人帶兒女到他的門診看診後，向他說「你是除了我先生外，在我LINE裡面第二個被我置頂的男人」，突如其來的告白讓他嚇得不知所措，婦人解釋，因為他的門診較難掛號，為方便追蹤才會置頂，聽完他也開玩笑說，「不要害我睡公園，最近天氣很冷」。

徐嘉賢昨（1月31日）於個人臉書粉專指出，前幾天一名婦人帶一對兄妹到他門診看診，他說這名婦人之前曾因孩子過敏、染呼吸道融合病毒和腸病毒等，多次帶兒女到他診所就醫。

徐嘉賢表示，這次看完診時，婦人突欲言又止地說，「醫師你知道嗎？你是除了我先生外，在我LINE裡面第二個被我置頂的男人。」徐嘉賢一聽嚇得不知所措，婦人急忙解釋，因為他的診所很難掛號，加上掛號後也要留意看診進度，只好把診所官方LINE置頂。徐嘉賢這才鬆了一口氣說，「這位媽媽立意良善，但請不要害我睡公園，最近天氣很冷。」

貼文引發不少網友留言，「置頂＋1，而且是唯一的置頂，連老公都沒有」、「徐醫師也是我LINE的置頂，你的診跟搶演唱會門票一樣難」、「代表徐醫師在媽媽的心中真的很重要啊」、「我是爸爸，但我也把徐醫師置頂了」、「徐醫師是被我關注的男人」。