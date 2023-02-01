現代人大多知道飯後刷牙的重要性，但是否應該「立刻」刷牙還是隔一段時間再刷，一直有兩派說法，一派認為飯後立即刷牙，另一派則認為，飯後應間隔一段時間再刷牙，否則會傷害牙齒的琺瑯質。牙醫師劉馥萱表示，其實關鍵在於避免牙齒長時間處於酸性環境，建議民眾飯後刷牙前應先漱口，平衡口中酸鹼值後再刷牙。

劉馥萱在其臉書粉專表示，現在大家都知道飯後需要口腔清潔，但飯後是否該立刻刷牙，牙醫界也有不同看法，一派則表示飯後應該馬上刷牙，以便降低細菌及食物殘渣在口中停留的時間，另一派則認為，飯後應間隔一段時間再刷牙，因為吃飯期間口腔會產生酸性物質，琺瑯質開始脫鈣，若馬上刷牙，容易使牙齒琺瑯質被磨耗，反不利牙齒健康。

針對兩派說法，劉馥萱認為，其實更要注意的是，「避免讓牙齒長時間處於酸性環境，而影響牙齒健康。」若擔心口腔環境變為酸性，立刻刷牙會傷害牙齒的琺瑯質，民眾飯後刷牙前可以漱口來平衡口中酸鹼值，再刷牙；若無暇刷牙者，建議可用牙線進行飯後口腔清潔。

中華民國牙醫師公會全國聯合會也曾表示，民眾若擔心喝完汽水或酸性飲料，所引起牙齒酸化程度較大，可先喝水或漱口，以降低口腔的酸性程度。

劉馥萱並提醒，早上與睡前一定要刷牙，尤其是睡前刷牙相當重要，因為睡覺會減少唾液分泌，讓口腔清潔能力更低，細菌會在夜晚不斷孳生。