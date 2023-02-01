藝人薔薔（林嘉凌）擁有姣好面容和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她大膽的發言與作風，成為各大節目的熱門寵兒，她近日還開設Youtube頻道，分享自己日前到冰島旅遊的趣事。

薔薔林嘉凌經營YT分享最近的旅遊經驗，日前她從米蘭飛到冰島遊玩，她自曝買了當地的炸雞來吃，沒想到又酸又辣令人難以接受，到了超市又覺得沒半點東西可買，直呼：「冰島食物都不能相信。」

不過到了國家公園之後，優美的景色讓她一掃先前怨氣，但好景不常，她去完國家公園，開車到一半突然尿意湧現，索性前後車門都打開，就開始尿起來，結果尿到一半，薔薔媽媽說好像有車要來了，薔薔只好緊急暫停，趕快裝沒事起身。

薔薔分享冰島旅遊心得，認為「一生來一次就夠了。」(影片來源/ 林嘉凌 薔薔Maze)

後來又去古佛斯瀑布，景色相當壯觀，還造訪火山口，讓她趕緊拍照留念，民宿還能泡溫泉，她馬上換上超辣比基尼，秀出好身材，她敷上面膜享受得來不易泉水，結果對面有一群老外，媽媽告訴她：「每一個都在輪流看妳。」薔薔也作勢擺出幾個性感姿勢，令人大噴鼻血。

網友也紛紛在影片下方表示，「為什麼不管你們去哪裡都可以這麼好笑～」、「很棒的視頻，新團隊的執行力很優。薔薔和媽媽的性情如出一轍。和駿馬的互動很合協，服裝和景物搭配」、「這一生一定要看看這個世界有多美，謝謝薔薔帶來很棒的VLOG」