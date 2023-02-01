香港女星陳靜（Dada）擁有甜美臉蛋和E級上圍，2012年曾以《低俗喜劇》入圍金馬獎最佳女配角，並得到香港電影金像獎最佳女配角殊榮，她臉蛋甜美，身材凹凸有致，近日她在限時動態曬出自己穿皮褲的照片，蜜桃臀的曲線全曝光，讓網友看得目不轉睛。

陳靜在香港被封為宅男女神，但她的好身材並非憑空而來，她常多次分享自己上健身房或爬山的照片，勉勵粉絲也要多運動，多年前她在得獎後情緒一度低落，傳出因此拒拍已經答應的電影，引發軒然大波，《香港01》報導，當時娛樂大亨周焯華（洗米華）介入，才幫陳靜擺平風波，更傳他是以「男友」身分出面喬事情，但當事人未回應。

陳靜秀蜜桃臀。（圖／翻攝自dadachan IG）

篤信風水的陳靜，出道後便幾乎一年換一次住所，去年8月傳出她擺脫租屋族身分，入手大角咀新盤的一間豪宅，要價約5.7億台幣，對此，她受訪否認受到「照顧」，是和妹妹努力一起買下，「我不是豪門，還要繼續拍戲繳房貸」，去年初她更透露已經單身半年，目前以事業為重。

陳靜去年自曝想凍卵當媽，上月底她突然曬出和一個小女孩的合影，兩人還有些相似，讓粉絲一度以為她要報喜，她則澄清說：「My dearest niece（我最親愛的侄女）」，可見全家人基因又美又仙，也間接證明陳靜的美貌純天然，沒有動過太多手腳。近期在社群分享的照片，更讓粉絲見識到她水蛇腰的一面，從穿著緊身皮褲到彎成S曲，呈現出完美的體態，吸引粉絲目光。