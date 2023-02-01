112學年學測報名人數11萬8559人，比111學年增加2144人，可望舒緩普通大學招生缺額的窘境。不過《大學問》網站今表示，這代表愈來愈多高職生去考學測，統測考生人數勢必下降，對科大招生來說，無疑是雪上加霜，可能加速技職體系崩壞。

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，根據教育部統計，111學年高中職三年級學生為18萬5608人，其中高中10萬1194人、高職為8萬4414人；高中生55％、高職生45％，高中和高職學生比例早已翻轉。

科大招生90％生源來自高職的統測考生，除了10％名額來自學測考生的四技申請管道外，應屆高中畢業生不能報考統測。相較之下，應屆高職畢業生，除了統測之外，也能報考學測和分科測驗。

相較統測而言，政策早就開放應屆高職生報考學測。大考中心統計，111學年學測考生有7349人為高職生。從個人申請採計科目最多五選四之後，加上普通大學為了少子化擴大生源，採計科目僅有國、英、數等1～3科的科系增加，促成每年超過6％學測考生來自高職。

魏佳卉進一步說明，111學年統測報考人數來到歷史新低7萬9266人，按照今年學測報考人數增加幅度，統測考生人數勢必下降。預估統測的聯合登記分發，缺額將從去年1.1萬持續擴大，減少1～2千人，減少的分發人數相當於1所中型科技大學的大一新生。

魏佳卉指出，高中職學生的分流，若不從政策面出發，包括人才培育、產業人力需求、國家人口政策等全方面的調整，則會加速科技大學的退場。

魏佳卉表示，過去台灣經濟發展各產業中階技術人才，以及醫療體系超過9成的醫護人才，都是來自技職體系。然而，教育政策的失衡，卻加速技職體系的崩盤，連帶地在臺灣百業缺工的情況下，將造加速台灣人才荒，進而影響產業未來的發展，甚至促成產業外移的惡性循環。