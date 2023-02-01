路透社報導，華府希望在南亞次大陸設置更多的西方行動電話網路，以制衡中國的華為技術有限公司，也歡迎更多印度的電腦晶片專家前來美國，並鼓勵兩國公司在火砲系統等軍事設備上合作。

白宮在多方面都面臨艱鉅的挑戰，包括美國對軍事技術轉移以及向移工核發簽證等限制，還有印度長期以來對俄羅斯軍事裝備的依賴。

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）今天在白宮與兩國高階官員會面，啟動「美印關鍵和新興技術倡議」（U.S.-India Initiative on Critical and Emerging Technologies）。

蘇利文說：「中國構成的較大挑戰－中國的經濟作法、激進的軍事行動、主宰未來產業及控制未來供應鏈的努力，已對德里當局的思維造成深遠的影響。」

印度與俄羅斯聯合軍事演習，並增加俄國原油購買量，為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供關鍵資金，令華府感到受挫，但華府沒有強烈抨擊，在俄羅斯議題上稍加施壓印度，但允許印度對中國採取較強硬的立場。

昨天，蘇利文和多瓦爾與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）、阿達尼企業（Adani Enterprises）和應用材料公司（Applied Materials Inc）等企業領袖一同參加美國全國商會（Chamber of Commerce）的活動。

印度是拜登政府主打的亞洲參與計畫「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）的一部分，但印度選擇不加入IPEF的貿易支柱談判。

美印關鍵和新興技術倡議，也包含在太空和高效能量子運算上的合作。

同時，白宮表示，奇異公司（General Electric Co）請求美國政府批准與印度一同製造噴射機發動機，此舉將為印度操作和生產飛機提供動力，白宮表示正在進行審查。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120201