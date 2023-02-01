百萬YouTuber白癡公主以無俚頭的搞笑及模仿，吸引一大票粉絲追隨，日前她再度神還原恐怖電影《窒友梅根》中的機器人鬼娃「梅根」，片中她除了大跳梅根的經典舞蹈，更以大法師的姿勢爬行，讓網友笑翻「叫妳模仿，不是超越」。

白癡公主日前在IG上傳模仿《窒友梅根》的短片，搞笑自稱「沒根」並改編電影預告片的台詞再自行配音，片中可見她頭戴褐色長假髮身穿淺杏色洋裝，擁有一雙大眼的白癡公主，刻意以僵直的動作跳出劇中令人毛故悚然的經典招牌舞蹈，接著她更以大法師的姿勢下腰爬行，與梅根十分相似。

然而，該影片曝光不久立刻吸引五萬多名網友按讚，更紛紛大讚「叫妳模仿，不是超越」、「笑到不行，演得超像的」、「痴痴的大眼睛真的蠻像梅根的」、「地上爬行那邊笑死」、「我被那個地板動作嚇到，超可怕超詭異」、「演什麼像什麼」、「比電影帶給我的衝擊更大」。

事實上，白癡公主時常搭上電影熱潮模仿劇中角色，先前她更神還原阿凡達，還原程度不僅嚇壞經紀人，連網友打開社群平台都嚇到直呼「我都有點害怕了」，如今再度模仿電影中的經典角色，讓網友直呼「只有癡癡可以超越癡癡」。