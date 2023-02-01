封測大廠力成在法說會指出，第一季可望是營運谷底，早盤股價漲幅逾1％，電子股成交比重逾六成，重掌多頭兵符，帶動台股早盤指數大漲逾百點，重返年線15,370點之上。

美國勞工成本增幅大趨緩、緩解聯準會（Fed）恐繼續積極升息抗通膨的疑慮，美國四大指數在聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決策前夕全面收高。

道瓊工業平均指數1月31日終場上漲1.09％（368.95點）、收34,086.04點；月K線上漲2.83％。那斯達克指數上漲1.67％（190.74點）、收11,584.55點；月K線大漲10.68％。費城半導體指數上漲1.93％（55.23點）、收2,921.92點；月K線大漲15.39％。

第一金投顧指出，台股在外資1月30日大買下補漲回年線，指數進入壓力區，短時間內指數空間不大。但中小型個股在指數重回年線的氛圍下且利空逐漸出盡，有望輪流表態。

美國聯準會升息後，升息利空告一段落，搭配通膨緩解、美元走弱、庫存去化逐漸完成，最差的情況陸續過去，績優股將在利空中築底， 拉回皆可布局。

美股費半近期強勢，比特幣也脫離谷底大漲，科技股將是今年重頭戲，電子龍頭如台積電、聯詠、國巨、環球晶、群聯、ABF、高價IC 設計等將輪流表現。

此外，中國大陸解封以及綠能、儲能，以及電動車產業是2023年主流產業，績優股皆可布局。