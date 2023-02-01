台灣大MyVideo春節收視告捷，今年除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》（以下簡稱《紅白》）眾星雲集、節目高潮迭起，不僅奪下全國電視收視冠軍，旗下影音平台MyVideo除夕同步直播《紅白》觀看《紅白》人數高峰較去年成長超過2倍，刷新平台紀錄。

台灣大表示，今年春節期間進站流量也較前周同期成長高達近4成。其中《紅白》收視高點是韓國大勢女團(G)I-DLE玩「狡兔三窟」遊戲片段，可愛模樣萌翻粉絲，第二名為由原子少年冠軍團《天王星》的高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷組成的「U:NUS &小孩」帶來的精采舞曲，第三名則為曾獲第十一屆「金音獎」最佳新人獎肯定的「9m88」演出片段。

大勢女團(G)I-DLE玩「狡兔三窟」遊戲片段飆出MyVideo直播《紅白》收視最高點。（台灣大提供）

今年台灣大總經理林之晨、與舉重女神郭婞淳、霹靂舞國手孫振以3D數位分身的身分首登《紅白》舞台，大秀MyMoji創新應用，30秒建構個人3D數位分身。林之晨的MyMoji 3D數位分身在舞台上大秀後空翻，象徵未來在元宇宙中，透過數位分身Open Possible。民眾可以結合專屬分身，製作有趣的AR影片、LINE動態貼圖，傳遞獨一無二的祝福，讓許多網友直呼超級酷，華麗虛實整合科技收視相當亮眼，該段電視四歲以上收視率高達2.23，排行闖進全台收視前10名，總收視人口破百萬。

台灣大MyMoji 3D數位分身登《紅白》，該段電視收視排行闖進全台收視前10名，總收視人口破百萬。（台灣大提供）

除了直播《紅白》外，MyVideo除夕同步直播文化總會春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，連假期間更推出多部強檔大片與熱門節目，春節期間進站流量較前周同期成長近4成。此外，MyVideo電影館觀看時數較前一周成長64%，前3名皆由動作冒險類電影拿下，冠軍由入圍本屆11項奧斯卡且甫拿下金球獎影后楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》奪得，其中奧斯卡得主梅爾吉勃遜出演的《天劫高手》、《絕命線阱》分別拿下第2、3名，強勢攻佔2席次，堪稱春節電影館人氣王。

節目館收視表現亮眼，以台灣綜藝節目表現亮眼，收視冠軍由MyVideo線上首播的《大嘻哈時代2》拿下，第2-3名則分別為《小姐不熙娣》、《全明星運動會》等人氣發燒綜藝節目持續吸睛，帶動節目館收視人數較去年春節同期成長超過143%，觀看時數更成長超過8成。

戲劇館不遑多讓，不少民眾趁著連假一次追上戲劇進度，帶動戲劇館觀看時數較前周成長9%，其中以「仙女姊姊」劉亦菲和「現男友」李現主演的療癒系陸劇《去有風的地方》拿下春節戲劇榜收視冠軍，第二名與第三名則分別為「CNBLUE」鄭容和、車太鉉主演的科學刑偵韓劇《頭腦共助》，及人氣女星譚松韻和王凱主演以航空為背景的陸劇《向風而行》。

延續春節點閱倍數成長的氣勢，MyVideo趁勝追擊推出2月強檔片單，包括空降韓國票房冠軍的懸疑動作電影《音爆浩劫》，由實力派演員金來沅、李鍾碩、車銀優等主演，以及迪士尼出品的《奇異冒險》，視覺充滿奇幻冒險風格講述親情間的互動轉變，還有奇幻動作喜劇《暴戾夜》，以及金馬奇幻影展口碑話題之作《愛的怪物論》等。

MyVideo也為劇迷準備了豐富的影集清單，包括金正賢和林秀香主演的奇幻愛情韓劇《木偶的季節》，講述殺人的死神「木偶」與救人的醫生相遇後發生的奇幻浪漫故事，還有由萩原利久及八木勇征雙主演超高評價的BL影集《美麗的他》第二季，以及日本人氣男星松本潤飾演令和版德川家康的大河劇《怎麼辦家康》。陸劇則推出浪漫愛情劇《我可能遇到了救星》及英劇偵探影集《布朗神父探案 第10季》、《幸福谷 第3季》及馬丁費里曼主演的《夜警先鋒》第1季等熱門影集跟播，讓觀眾在開春就有看不完的人氣影集。