前年18歲的王姓男子幫朋友保管爆裂物，他因搭乘的小客車違規停車而被警方盤查時，員警在王男乘坐位置之腳踏墊下方發現，案經檢方起訴，台北地方法院考量他年輕識淺、思慮未周，犯後坦認犯行，堪見尚有悔意，依非法寄藏爆裂物罪判刑2年6月，併科罰金3萬元，可上訴。

2021年5月某日，王男在新北市新店區三民路之某餐廳內，受友人委託代為保管具殺傷力之爆裂物1枚，並將之藏放於臺北市南港區某處之草叢內，後來王男為將爆裂物帶回位於新北市新店區之住處，同年9月25日中午12時許，攜帶爆裂物放置於背包內搭乘小客車。

因該小客車違規停放於新北市新店區中正路、民權路口之人行道上，員警上盤查，員警問那是什麼？王男卻回答是煙火，經刑事警察局以外觀檢視法、X光透視法、試爆法進行鑑驗，這個以六角柱玻璃罐作為容器，外部以膠帶纏繞包覆的爆裂物具殺傷力，檢方偵結起訴。

台北地院考量王男犯案時剛滿18歲，年輕識淺、思慮未周，犯後坦認犯行，堪見尚有悔意，又其寄藏本案爆裂物之期間不長，復無積極證據足證被告曾執本案爆裂物為其他犯罪行為或釀成災害，經減刑後，依非法寄藏爆裂物罪判刑2年6月，併科罰金3萬元。