準公共托嬰中心及居家托育人員收費基準已多年未提高，高雄市政府為符合服務成本及顧好托育品質，自今年2月起調高居家托育服務費，日托增加400元，全日托增加640元；8月起調高準公共托嬰中心收費815元，減緩業者經營壓力，攜手照顧好高雄囝仔。

市長陳其邁並疼惜育兒家庭照顧負擔，宣布由市府吸收調漲費用，除去年10月起已實施的「高雄加碼準公托育補助」，自今年2月起及8月起分階段再加碼補助，育兒負擔六都最低。

高雄市政府社會局表示，準公居家保母日托去年10月已加碼補助1200元，今年2月起再加碼補助400元每月共補助1600元、全日托再加碼補助640元每月共補助1840元；送托準公托嬰中心已加碼補助2000元，自今年8月起再加碼補助500元每月共補助2500元，實質減輕家長育兒負擔，實踐市府與家庭一起承擔照顧責任的承諾。

除高雄市準公托補助，育兒家庭還可依行政院0到6歲國家一起養政策，每月可領取中央補助8500元。高雄育兒家庭自今年2月起，送準公共保母中央補助每月8500元，日間托育高市府加碼補助每月1600元，每月共可補助1萬100元，家長每月最高負擔5700元；全日托加碼補助1840元，每月共補助1萬340元，家長每月最高負擔14900元

另自今年8月起，送準公共托嬰中心中央補助每月8500元，加碼補助每月2500元，每月共補助1萬1000元，家長每月最高負擔9815元。高市自今年2月送托準公共保母，日間托育家長每月最高負擔5700元，全日托育家長每月最高負擔1萬4900元，自今年8月送托準公共托嬰中心，家長每月最高負擔9815元，家長送托準公共日間托育的負擔為六都最低。

陳其邁表示，市府除全力配合中央推動支持育兒的措施，自今年1月起育兒津貼及托育補助不排富，即取消綜合所得稅稅率未達20％之限制，讓更多的育兒家庭受惠外，今年再擴大育兒家庭照顧措施，讓經濟弱勢產婦生育津貼及坐月子到宅服務補助不只可以一起領，也能將坐月子服務折抵現金補助，讓「首胎最高共5萬元，二、三胎另依胎次補助，達6萬元及9萬元。

此外，市府再加碼準公托育補助，送準公保母日間托育每名每月加碼補助1600元、全日托育每月加碼補助1840元，送準公托每名每月加碼補助2500元，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭、照顧弱勢加倍給力。