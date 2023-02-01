日本知名作家乙武洋匡，當年出版勵志自傳《五體不滿足》聲名大噪，未料2016年爆出外遇醜聞，偷吃對象多達50人，導致形象徹底崩壞，15年婚姻也宣告破局，不過被爆出和混血女友分手的他，異性緣依舊不減，近來更與年僅20多歲的新歡墜入愛河，並且展開同居生活。

根據日媒《女性自身》報導，乙武洋匡原本與小20歲的混血辣妹交往，雙方不僅同居還進展到見女方家長的階段，不過隨著交往時間越久，才意識到彼此間差異逐漸加深，因此在去年春天已經分手，未料感情空窗沒多久的他，上個月被拍到坐著電動輪椅在超市購物時，身邊有位年輕女性相陪，據悉就是近來結交的新歡，而在他參選參議院落馬後，就常看到該名女子頻繁出入住處，似乎從那時就展開同居生活。

乙武洋匡2016年爆出外遇醜聞，不僅和5名女子關係不單純，又被抖出獵豔對象多達50人，導致與妻子仁美15年婚姻宣告破局，3個小孩監護權則歸女方所有，沒想到隨後被爆出在婚內對前妻情緒勒索，甚至語帶威脅表示「如果不照顧我，就告你虐待身障者」，但礙於怕出軌醜事曝光，才選擇與前妻和解，不過卻傳出向法院申請調停，未料小孩不捨母親遭精神虐待，因此不願意見面，私下真面目曝光後，引發網友熱議。

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