PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）聲明指出：「儘管我們在精簡支出結構方面取得重大進展，並持續將資源投入於核心策略，但我們仍有許多工作得做。」

由於通膨飆漲至數十年高點，加上經濟衰退風險攀升，進而壓縮民眾消費力道，導致PayPal也感受到壓力、不得不刪減支出。