削減支出 PayPal擬裁員7％人力 10:322023/02/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 線上支付公司PayPal周二（1月31日）宣布，該公司計劃裁減7％人力，相當於2,000名員工以刪減支出，成為最新宣布裁員計劃的金融科技企業。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）聲明指出：「儘管我們在精簡支出結構方面取得重大進展，並持續將資源投入於核心策略，但我們仍有許多工作得做。」 由於通膨飆漲至數十年高點，加上經濟衰退風險攀升，進而壓縮民眾消費力道，導致PayPal也感受到壓力、不得不刪減支出。 #PayPal #支出 #裁員 #計劃 #刪減 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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