台灣大及台灣大寬頻祭出開工限定「迎春優惠」，即日起至28日，於台灣大網路門市申辦「好速成双」1599元專案，除申辦即可享最高3500元momo幣外，還有機會每月再領750元momo幣，更可抽Apple iPad Air5。台灣大寬頻網路門市於明（2日）至下周三（8日）推出超值價799元享「Wi-Fi滿屋」500M光纖上網，送泰國住宿券、Disney+暢看3個月，再月月抽泰國來回機票優待券。

台灣大表示，「好速成双」1599元專案除了享受5G行動與1Gbps光纖的優質上網體驗外，還有2500元momo幣、Chromecast 4K版、暢連神器Mesh Wi-Fi 6好禮多選一，等同申辦最高可享3500元momo幣。此外，更有「mo幣多」優惠，於momo購物網消費滿額，每月可再獲得最高750元momo幣，讓用戶在家或外出都能暢連高速網路，網購下單無負擔。

台灣大寬頻「Wi-Fi滿屋」500M光纖上網方案月付799元，免費提供2台高規格Mesh Wi-Fi 6連網神器，大幅提升網速、降低延遲時間，傳輸量倍增、涵蓋範圍更廣，享全屋零死角的高品質無線上網服務，多裝置同時連線追劇、打遊戲都順暢。活動期間申辦好康多重送，不僅有Disney+暢看3個月、迪士尼獨家大禮包、泰國曼谷4天3夜住宿和一日遊優待券，更月月回饋momo幣，合約期間共可享1800元momo幣，還能參加月月抽泰國曼谷來回機票優待券活動。

台灣大寬頻也提供老客戶專屬回饋，HD99或HD148高畫質套餐收視戶，只要於每月10日前完成當月繳費，即可參加續繳線上「拉霸轉好禮」活動，有機會獲得便利商店49元早餐組合兌換券或Disney+無限暢看1個月限時限量好康。