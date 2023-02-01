據新華社報導，為深入推進大陸公安機關便民利企改革，進一步便利境外中國公民辦理身份證、駕駛證等業務，便利回國後正常使用證件，公安部自2023年2月10日起，推出公安機關便利境外中國公民辦理業務6項政策措施。

一、延期換領駕駛證。境外中國公民因故無法回國（入境）辦理駕駛證期滿換證、審驗、提交身體條件證明業務的，可以委託國（境）內人員憑身份證明、委託書向公安交管部門申請延期辦理，本人不需要回國（入境）。對無法提交身份證明、委託書原件的，可憑複印件或者影像打印件辦理延期業務。

二、回國換領駕駛證。境外中國公民因故無法於2023年底前回國（入境），導致駕駛證逾期未換證、未審驗的，可以在回國（入境）後6個月內補辦手續，恢復駕駛資格。

三、持境外駕駛證換領中國駕駛證。境外中國公民回國（入境）後持境外駕駛證辦理換領中國駕駛證的，境外駕駛證有效期逾期未超過6個月的，可正常申請換領中國駕駛證。

四、委託代辦居民身份證。境外中國公民因新冠疫情未能及時辦理身份證期滿換證的，可以委託國內近親屬向其常住戶口所在地派出所或者戶政辦證大廳代為提出換證申請，公安機關覈實受託人身份信息，線上審核證明材料，按照有關規定受理、簽發、製作和發放證件。

五、回國就近換領居民身份證。境外中國公民因新冠疫情未能及時辦理身份證有效期滿換證的，回國（入境）後可在全國任一戶籍派出所就近辦理身份證換領業務。

六、查詢出入境業務和管理政策。境外中國公民如需獲取本人出入境證件、出入境記錄等信息，可登錄國家移民管理局政務服務平台查詢下載；如需瞭解中國出入境管理政策，可撥打國家移民管理局24小時服務熱線12367諮詢。