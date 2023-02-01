徐巧芯正式宣布投入立委初選！ 預告將解密「民進黨這些貓膩」 @ChinaTimes ​

被譽為「藍營空戰天后」、去年以選區第一高票連任的的國民黨台北市議員徐巧芯，今（1）日正式宣布投入國民黨「信義／南松山」選區立委初選。徐巧芯秀出自己的5大政見與優勢，包括「要選出能贏的人，下架民進黨」、「『解密台灣』，國會需要即戰力」、「重振國民黨年輕人的支持度」、「抓出網軍、擊垮側翼」、「南松山信義需要串連與再生」；其中「解密台灣」，徐強調她會當一個「考古學家」，把民進黨執政這8年被鎖住的歷史一一解密，例如總統蔡英文的政大升等論文。

徐巧芯今日早上8時許在臉書發文，正式宣布將投入國民黨「信義／南松山」選區立委初選。徐巧芯指出，大家會問為什麼要支持她？若進入立院，她會跟其他立委有何不同、又會是一位怎樣的立委？徐特別列出以下5政見與自身優勢：

1.要選出能贏的人，下架民進黨！

徐巧芯說明，這裡指得「能贏」，不只是贏下立委席次，更要利用自身的議題能力，協助國民黨全力下架民進黨。

2.「解密台灣」，國會需要即戰力！

徐巧芯稱自己能寫、敢講、能戰、聲量高，如果進到國會，就是國民黨的即戰力。國民黨在立法院，需要一個敢勇敢、不顧一切往前衝的人。即使國民黨2024全面執政，她也保證不會放過民進黨這8年的黑幕，會當一個「考古學家」，把這段被鎖住的歷史一一解密，包括蔡英文的政大升等論文、疫苗採購的資料、《放言》跟中油台電的合作案等，她都會要求政府部門一一交出資料，分析統整後，公布在網路上讓全台灣的人民都可以看到真相，就像蜜獾一樣緊咬，一個都不會放過。

3.重振國民黨年輕人的支持度！

時代在改變，徐巧芯表示，必須了解社群網路、大數據，才有可能跟得上時代，成為年輕人選擇的可能。她認為年輕人不是不能支持國民黨，但需要了解他們語言與生活的人來代表他們，彼此才能夠更加理解，因此國會也是時候換上新血，爭取不同世代的認同了。

4.抓出網軍、擊垮側翼！

徐巧芯說，抓出網軍、擊垮側翼是她的專長，但她沒有足夠的資源可以查辦下去。唯有進到立法院，才能檢視更多預算與績效報告，從當中找到「貓膩」，蔡政府這兩任內若有透過公帑攻擊政敵的案子，她一個都不會放過，通通會揭露出來，讓大家看到血流成河。

5.南松山信義需要串連與再生！

徐巧芯稱在其議員任內，不斷推動「南松山再生計畫」，把大巨蛋、松菸文創跟鐵道園區串連，打開信義區跟南松山區的隔閡。整體的計畫已經編製完成，但鐵道園區是由中央文化部所管，時程總是不斷延後，只有進到國會，才能監督、要求中央盡快配合台北市政府加速，打通南松山、信義的任督二脈。