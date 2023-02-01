行政院長陳建仁昨走馬上任，今至立法院拜會所有朝野黨團，陳建仁強調，希望朝野黨團能支持攸關普發現金的草案及預算案，在最短時間內讓普發現金6000元能夠落實；針對蔡英文總統交付的任務，陳強調，自己是最能執行的院長，未來與執政團隊全力以赴。

陳建仁表示，今天到立院拜會4個黨團，最主要的目的是希望立法院支持行政院提出的預算案和所有法案，而現階段最重要的是，盡快讓「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案通過，雖然朝野黨團都同意，但仍有不同意見要加以溝通，盼在最短時間內把發現金6000元方案落實。

對於國民黨團堅持普發現金一萬元，陳建仁強調，除發6000元現金給每一位國民，更重要是疫情來後，中低收入戶還有中小企業、特殊行業也受影響，希望把這筆經費做最妥善使用，放在刀刃上，讓最需要被照顧的弱勢團體得到最好的照顧，盼朝野各黨團支持特別條例跟特別預算盡速通過。

此外，蔡英文日前表示，她要交付新內閣團隊4大任務，包含階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、以及推動六大核心戰略產業，而陳建仁今上午與總統蔡英文、身兼民進黨主席的副總統賴清德一起開國安晨會，執政團隊「英賴陳鐵三角」成形。

陳建仁表示，今天早上總統邀請自己參加府院例會，賴清德副總統也在，自己當然是最能夠蔡總統交付的4大任務的行政院長，所以總統才會請自己當行政院長，將全力以赴，跟所有行政團隊努力完成4大任務，讓台灣變得更堅韌、更美好，經濟和社會發展更向上提升。