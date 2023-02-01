挪威財富基金上一次的大虧損是在2008年，虧損6330億挪威克朗(約634億美元)。

2022年也結束了該主權基金此前創紀錄的連三年每年超過1兆挪威克朗的回報，在2019~2021年間總共賺超過4兆挪威克朗。

該基金執行長Nicolai Tangen在新聞會上表示：「我們在70個國家投資超過9000家公司，已經沒有地方可以藏身」。

該基金最大的虧損來自於亞馬遜的持股，價值縮水560億挪威克朗；其次為臉書母公司Meta，縮水520億挪威克朗；再來是特斯拉的470億挪威克朗。

儘管出現創紀錄的虧損，該基金的整體價值在2022年仍增加了890億挪威克朗(約89億美元)，主因為挪威克朗的貶值和現金流達到創紀錄的1.1兆挪威克朗。

該基金將挪威石油生產的收入用於投資。在俄羅斯天然氣斷供之後，挪威成為歐洲主要的原油出口國和最大的天然氣供應國，並且受惠於烏克蘭戰爭導致的高能源價格。

Tangen說：「我們必須清楚的認識到，供應到歐洲的背景是悲慘的」。「但是這是一個獨立的數學事實，即當油氣價格走高時，挪威政府便獲得更多的收入，而基金獲得更多的現金流入」。

執行長說，展望未來，通膨令人感到擔憂。通膨仍是一風險因素，特別是當中國真的開始刺激消費，會驅動全球物價上漲。當然還有地緣政治的因素。

挪威財富基金在2022年的投資回報率為負的14.1%。