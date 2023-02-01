一名女網友分享，爺爺癌末，目前由奶奶一肩扛起照顧的責任，但短短3個月過去，奶奶就直言身心快崩潰，想送養護機構卻發現每月至少要6萬，請看護的價格也差不多，看著老年照護的驚悚價格，讓年僅26歲的原PO突然很焦慮，完全不能想像自己老了要怎麼辦？引起網友們熱烈討論，不少人坦言這真的很可怕，年輕人根本沒錢，但長照很燒錢。

一名女網友昨在PTT上分享，爺爺罹患攝護腺癌，目前已經是癌症末期，癌細胞轉移到骨頭，使得爺爺逐漸喪失行動能力，而爺爺生病以來，都是由奶奶照顧，每天把屎把尿、換洗床單，還要面對爺爺突如其來的情緒失控，讓奶奶的身心快崩潰。

女網友表示，家人討論後想要將爺爺安置到養護機構，但實際查詢卻發現不一定有床位，而且最便宜的養護機構，每個月至少要4萬元，再加上其他雜物的開支，每個月至少要花個5到6萬元跑不掉；後來想著請看護，但要請醫師開證明，請看護每個月也都要5、6萬，讓年僅26歲的她突然陷入恐懼。

女網友指出，老人長照的經濟壓力真的很大，現在人小孩又少，大家薪水也不高，未來到底要怎麼負擔每個月5到6萬元的長照費用，她完全不敢想像自己老了以後要怎麼辦？

貼文引起網友討論，「真的很可怕，長照的錢可以拖垮一個家庭」、「努力相信台灣價值，面對高齡化社會，政府準備好了沒」、「長照需要花費的金錢可能會拖垮整個家庭」、「這真的是一個難題，年輕人賺不到錢，老年照護不完善，台灣政府不知道在幹嘛，大家自求多福。」

另有過來人建議，由親屬負責長照家中長輩真的很痛苦，身心的壓力太大了，建議還是花錢了事，送機構通常比較貴，但有些補助可申請；請外籍看護用不到5或6萬，若醫師開失能證明，每個月約3萬就能申請外籍看護。「我們家照顧阿嬤5年，搞到全家人精神都不太好，阿嬤走的時候全家人都鬆口氣」、「自己長照，拖久了恐全家一起拖下去」。