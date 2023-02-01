內閣團隊昨日（1/31）交接，正副行政院長分別由前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任。前立委郭正亮認為，未來行政院資源分配可能會由鄭文燦處理，並與民進黨主席賴清德結合，他強調陳建仁是對總統蔡英文不好意思才答應當閣揆，「真正操盤手一定是鄭文燦。」

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》中談到這次內閣改組，認為鄭文燦是關鍵人物，因他善於處理人際關係跟分配，郭認為行政院跟賴清德的互動，鄭扮演了最重要的中間人。

郭正亮說明，因陳建仁跟賴清德不熟，且陳背後的力量主要是英系，但英系跟賴關係非常不好，所以鄭文燦便成了重要角色，他覺得未來行政院資源分配可能是由鄭處理，這也是和賴結合的關鍵點。

對此，主持人趙少康質疑，陳建仁身為行政院長，「有可能通通讓鄭文燦去玩？」郭正亮回應，若陳這麼愛當行政院長，為何還要借調？他研判陳最終還是會回中研院，但不會在任期到中間一半就跑路。