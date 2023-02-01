據中新網報導，中國中車旗下四方公司與阿拉伯聯合大公國的阿提哈德鐵路公司簽署了客運內燃動車組項目供貨合同，包括21輛（3列）運營時速200公里的高速內燃動車組和最多140輛（20列）增購可選項，以及所有相關列車的15年維保服務。這是大陸客運內燃動車組首次出口阿拉伯聯合大公國，將助力建立幹線鐵路客運服務。

簽約儀式在北京和阿布達比兩地以視頻連線的方式舉行。為促進貿易和經濟增長，阿拉伯聯合大公國正在規劃新建連接全境7個酋長國的國家鐵路網路，是該國「未來50年項目」國家計畫中最大的基礎設施建設項目。此次簽署的內燃動車組專案，作為鐵路發展計畫的重要部分，將用於服務國家鐵路旅客運輸，成為阿拉伯聯合大公國首批幹線鐵路客運列車。

根據合約指出，該專案列車為動力集中式的高速內燃動車組，採用7輛編組（2動5拖），最高運營時速200公里，構造速度220公里，是目前世界上速度等級最高的內燃動車組，並預計於2025年在阿拉伯聯合大公國國家鐵路投入試運營，為重點城市之間提供更加快捷高效的全新交通方式，大幅縮短旅行時間。