澎湃新聞1日報導，大陸國家統計局消息，2022年底中國人口比上年底減少85萬人。地方層面，各省分人口變動情況不一，其中已有青海、江西、甘肅、廣西、重慶等5省分實現人口正增長。

根據青海省統計局人口處公布消息，2022年底，青海省常住人口達到595萬人，比上年底增加1萬人。全年出生人口6.3萬人，人口出生率為10.60‰；死亡人口4.3萬人，人口死亡率為7.23‰；人口自然增長率為3.37‰。

從城鄉構成看，全省城鎮常住人口366萬人，比上年底增加3.5萬人；鄉村常住人口229萬人，減少2.5萬人；城鎮人口占全省常住人口比重（城鎮化率）為61.43％，比上年底提高0.41個百分點。

青海省主要年齡段人口占比出現「兩降一升」。2022年底，全省0-15歲人口129萬人，占全省常住人口的21.68％，比上年底減少2萬人，占比下降0.37個百分點；16-59歲人口383萬人，占全省常住人口的64.37％，比上年底減少1萬人，占比下降0.28個百分點；60歲以上人口83萬人，占全省常住人口的13.95％，比上年底增加4萬人，占比提高0.65個百分點，其中65歲以上人口61萬人，占全省常住人口的10.25％，比上年底增加2萬人，占比提高0.32個百分點。

澎湃新聞報導，需要指出的是，青海省常住人口增速繼續放緩。2021年底，青海省常住人口較2020年增加1萬人，增速較上一年度下降0.34個百分點。2021年全省常住人口出生率為11.22‰，人口死亡率為6.91‰，人口自然增長率為4.31‰，與2020年相比，出生率下降0.21個千分點，死亡率上升0.26個千分點，自然增長率下降0.47個千分點。

稍早前，江西、甘肅、廣西、重慶等省分公布了2022年常住人口數據。其中，2022年底江西全省常住人口4527.98萬人，比上年底增加10.58萬人；2022年底甘肅全省常住人口2492萬人，比上年底增加2萬人；2022年底廣西常住人口5047萬人，比上年底增加10萬人；2022年底重慶常住人口3213.3萬人，比上年底增加0.9萬人。

報導稱，引起地區人口數量變化的原因有兩個：自然增長和機械增長。而上述4個實現人口總量增長的省分中，甘肅、重慶的人口自然增長率分別為-0.04‰和-2.11‰，江西的人口自然增長率也僅為0.25‰，這意味著省際間的人口流入對當地常住人口增長起到了重要拉動。