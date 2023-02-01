第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽2月2日至5日在台東縣豐里國小操場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023年第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽將於2月2日至5日在台東縣豐里國小操場辦理，共有來自全國北中南東四區32支隊伍參加國小組8人制及女生組U13 5人制足球賽，一較足下功夫，台東縣長饒慶鈴表示，十分感激國泰世華銀行基金會大力的支持，未來台東縣會持續全力推動足球的發展，冀望不久的將來台東的孩子站上世界盃的舞台不會只是夢。

賽事具有多元活動的特色，足以提供孩子一場豐盛的足球饗宴，大會規畫多元的活動項目，包括1.國小組八人制足球比賽(U12組) ，共計邀請24隊。2.個人及雙人、家長組顛球。3.旭村足球博士獎--每位參賽選手寫1篇心得，繳交大會評審4.選手之夜、教練分享足球故事。5.菁英對抗賽6.珍藏手冊--每位參賽選手發1本文彩豐富、深具巧思創意的手冊7.旭村足球推展影像展8.設置選手金靴獎、金手套獎、金球獎等。大會為了服務與會人員，還設置情境問答點心小站、彩虹咖啡站等。另外本屆另增設女生組U13五人制草地賽事，一共邀請8隊，讓女子足球也有機會參與旭村盃。

由於比賽場次密集而緊湊，所有參賽隊伍全程參與至最後一場菁英賽與閉幕典禮，而菁英賽是由所有參賽隊伍各派1名的菁英選手組成，是1場壓軸精彩可期的比賽。