澳洲與法國「2＋2」部長級會談1月31日發表聯合聲明，表示兩國將共同為烏克蘭提供數千發155毫米口徑炮彈。同時，聯合聲明提到法澳在印太地區的合作，並將台海問題列入其中。《環球時報》引述大陸國關學者分析稱，法澳聯合聲明中涉中國表述的增加，是對美國盟友身份的再次宣示。在美國因素和俄烏戰爭的影響下，法澳兩國試圖作為「印太地區的重要國家」在安全領域發揮影響，應該以促進區域合作、維護地區穩定為目標，硬扯上台海局勢對兩國及地區而言都是有害無益。

據路透1月31日報導，正在法國訪問的澳洲副總理兼國防部長馬爾斯和外交部長黃英賢與法國國防部長勒科爾尼及外交部長科隆納舉行了「2＋2」部長級會談。除了重點探討的法澳聯合生產「數千發」155毫米炮彈，印太地區防務合作也是主要議題之一。馬爾斯表示，「法澳雙邊關係正在升溫」，期待兩國國防軍事夥伴關係更加深入，在印太地區進行更多的聯合演習和軍事合作。法國近年來一直謀求通過與地區國家合作來加強其在印太地區的軍事存在。

澳洲《時代報》報導稱，馬爾斯提出法國是澳洲在太平洋地區最近的鄰國之一，法國海外領地法屬新喀里多尼亞和澳洲諾福克島之間的距離不到700公里。他說：「法國是印太地區的自由民主國家，它擁有一個由全球規則秩序管理的全球願景。」「從這個意義上說，作為我們最親密的鄰國，法國確實處於澳大利亞與世界上任何國家之間關係的最頂端。」

不過，澳媒稱，兩國在國防合作上仍存在分歧。法國仍寄希望在澳洲從英美獲得核潛艇前能夠向澳出口常規動力潛艇。對此，馬爾斯給出了否定的答案。

在會後發佈的聯合聲明中，雙方在對烏軍援、生態轉型、軍事合作等方面達成一致。除此之外，聲明大篇幅談到法澳在印太地區的合作，包括供應鏈安全、海上安全、氣候變化等領域，以及重申支持東盟的中心地位和東盟主導的區域架構。

此外，聲明還在「印太地區」部分罕見地談及台海問題，強調台海和平與穩定的重要性，呼籲在不使用武力或脅迫的情況下，通過對話和平解決兩岸問題；重申共同反對單方面改變現狀；承諾共同努力支持台灣有意義地參與「國家資格不是先決條件」的國際組織的工作；重申繼續深化與台灣在經濟、科學、貿易、技術和文化領域的關係。

此外，聲明還寫道：「部長們認識到，在應對氣候變化、保護生物多樣性、糧食安全和減免最脆弱國家的債務等共同關心的全球問題上，與中國繼續合作至關重要。」

報導引述華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘分析，法澳聯合聲明此次對中國相關問題的表述與以往相比有所增加，增加的內容與美西方營造的輿論相同，相當於按照美國的劇本宣示自己的立場。然而，澳洲雖然有它的利益關切或戰略考慮，但不能有損於中國的核心利益。

陳弘說，美國在推出「印太戰略」後，一直希望將歐洲的力量引入印太地區，作為該地區重要國家的澳洲發揮了跳板作用。他舉例說，馬爾斯接下來要去美國，黃英賢也有其他歐洲行程，在這期間，除了烏克蘭問題，另一重點就是將歐洲一些力量引入印太地區。

報導引述中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建分析，從雙邊的角度來講，法國和澳洲希望通過此次「2＋2」部長級會談進一步緩和受「奧庫斯」（AUKUS，美國、英國和洲）影響的雙邊關係；從法國方面來說，則期望通過加強和澳大利亞的關係來推進它的「印太戰略」。在該背景下，法澳聯合聲明談到台灣問題，是要表示對台海局勢的關注。在這一點上，法國和澳大利亞都受到美國、俄烏戰爭的影響，兩國認為，作為印太地區的重要國家，他們需要保持對該地區安全的影響力。

不過，崔洪建強調，法國以及一些推出了「印太戰略」的國家要搞協調但不能拿所謂「台海緊張局勢」當藉口。在涉台問題上不負責任的表態不僅會給這些國家的對華關係造成干擾，還會進一步加劇地區形勢的複雜性。