徐巧芯今早正式宣佈投入台北市第七選舉區（信義、南松山）的立委初選。（摘自徐巧芯臉書）

甫於去年年底大選中連任的國民黨台北市議員徐巧芯，先前便多次表態要投入2024立委選舉，她今早正式宣佈投入台北市第七選舉區（信義、南松山）的立委初選，將挑戰現任國民黨立委費鴻泰，她也拋出五大目標，要利用自身的議題能力，協助國民黨全力下架民進黨。

徐巧芯首先表示「要選出能贏的人，下架民進黨」，因2020年的立委選舉，國民黨台北市第七選區在風雨飄搖中險勝，許多人都擔心這一次若是同一個組合再戰，可能會輸掉席次，但她不一樣，早就收集了潛在對手的「資料」在手機裡，等到初選過後，會一一丟出，我有信心自己絕對能夠贏下大選，甚至影響大選的結果，「下架民進黨」是2024年在野陣營的總目標，我會在選舉過程中，幫助國民黨的總統候選人贏得勝利，只要夠積極，小雞也可以帶著母雞跑。

徐巧芯說，她也要「解密台灣」，因為國會需要即戰力，她理性又犀利的問政，加上豐富的資訊查證，才有可能制衡民進黨，她能寫、敢講、能戰、聲量高，如果進到國會，就是國民黨的即戰力，國民黨在立法院，需要一個敢勇敢、不顧一切往前衝的人。她不和稀泥，不鄉愿，甚至「不講武德」，對民進黨來說，就是個心狠手辣的「惡女」，看過她打2022這場仗的人就知道，要讓「不好惹」的人在前面衝，國民黨才有贏的機會。

徐巧芯強調，即使國民黨2024全面執政，也保證不會放過民進黨這八年的黑幕，這八年沒人查的她來查，她會當一個「考古學家」，把這段被鎖住的歷史一一解密，包括蔡英文總統的政大升等論文、疫苗採購的資料、放言跟中油台電的合作案，都會要求政府部門一一交出資料，分析統整後，公布在網路上讓全台灣的人民都可以看到真相，就像蜜獾一樣緊咬，一個都不會放過。

第三，徐巧芯說，她要重振國民黨年輕人的支持度，因為時代在改變，必須了解社群網路、大數據，才有可能跟得上時代，成為年輕人選擇的可能。年輕人不是不能支持國民黨，但他們需要了解他們語言與生活的人來代表他們，彼此才能夠更加理解。因此國會也是時候換上新血，爭取不同世代的認同，尤其現在的選舉節奏，經常掌握在網路上，每一分一秒、不論現在是晚上幾點，網路戰都在進行中，不懂得對方的戰法，就會被碾壓，但她懂網路，長時間在網路上作戰並且了解年輕人的聲音，有信心擔任立委能夠重振國民黨的青年支持度。

第四，徐巧芯要「抓出網軍、擊垮側翼」，未來若進到國會，她會強力監督政府的宣傳預算與媒體標案，包括「放言」歷年來跟台電、中油的標案相關數據細目，都會要求對方提供並且提供讓大眾公評，抓出網軍、擊垮側翼是她的專長，但沒有足夠的資源可以查辦下去，唯有進到立法院，才能檢視更多預算與績效報告，從當中找到貓膩，而蔡政府這兩任內若有透過公帑攻擊政敵的案子，她一個都不會放過，通通會揭露出來，讓大家看到血流成河。

最後，徐巧芯表示，南松山信義需要串連與再生，在她的議員任內，不斷推動「南松山再生計畫」，把大巨蛋、松菸文創跟鐵道園區串連，打開信義區跟南松山區的隔閡，整體的計畫已經編製完成，但鐵道園區是由中央文化部所管，時程總是不斷延後，只有進到國會，才能監督、要求中央盡快配合台北市政府加速，打通南松山、信義的任督二脈。接下來，她會更積極的在地方上爭取民眾的支持跟認同，也會釋出更多政見，不管初選制度如何，都盡力打贏這場選戰，希望大家可以支持年輕戰力進入國會，「我絕對不會是一個佛系立委，而是讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員」。

徐巧芯也坦言，她是第一個跳出來說要挑戰黨內初選的，壓力其實比跟民進黨作戰的壓力小多了，更何況壓力從來就是讓她變得更強的來源，甚至不打算拒絕它的存在，她幾年前從一個默默無聞的早餐店女孩，到國民黨青年團打工仔，後來成為了發言人，再組了一個自己的團隊選市議員，從第二名選到選區第一名。每一個過程都不簡單，但每個關卡她都拚盡全力的通過考驗。

徐巧芯說，自己沒有什麼厲害的背景，無論是家族的勢力或者財力，都相當貧乏，唯一有的就是勇氣跟戰略，和自己的本心，在灰暗的政治圈殺出一條光明的路，甚至帶給大家樂趣、溫暖、歡笑，這是我想要的政治，她要用自己的雙手來實踐。

徐巧芯強調，她要讓更多年輕人知道，徐巧芯可以，他們也可以，讓年輕的人才在國民黨看到希望，這個百年老黨的歷史才有機會不斷的綿延下去。這次參與黨內初選也是對她個人的一個挑戰，她知道不容易，但就是不容易才有挑戰的價值。她要進到立法院，需要通過初選，拿到門票，希望支持者能做她的後盾，給她百分之百的支持。