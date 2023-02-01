今年筆電、半導體等產業都面臨去化庫存壓力，但仍有一些產業前景看好。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣今年產業最明朗的是重電產業，老牌傳統企業如中興電、華城和士電備受矚目，這些公司營收躍升式成長，他認為在企業大老闆喊台灣會缺電之際，電力建置產業可能是台灣未來最有前景的產業。

謝金河在臉書發文指出，今年每個產業的位置都不同，像筆電、資通訊產業，半導體等都面臨嚴峻的去化庫存壓力，巨大等自行車產業要求供應商延票，但今年全球的軍工產業一定沒有庫存壓力。

他說，隨著2050淨零碳排的政策目標啟動，台灣今年產業最明朗的是重電產業，不管是風力發電、太陽能，到所有輸配電的產業，今年可能在全台電力建置下，成為最亮眼的產業。

謝金河細數這兩年，走訪重電產業的經驗。以中興電工為例，他去年參訪時，中興電工股價只有40幾元，如今跑到81.6元。江義福董事長帶領參觀整個生產線流程，看到中興電工在未來氫能的布局與想法；過去中興電工每年EPS（每股盈餘）只有1元多，如今從4元起跑，公司正在快速成長的路上。

謝金河還提到，前年到風力強大的台中港區參觀華城電機，二代接班總經理許逸德努力詮釋變形金剛的經營概念，雖然過去4年的EPS都只有1塊多，今年看起來有躍升的架式。華城股價2021年從只有30幾元，如今寫下59.5元高價。

去年底參訪士林電機新竹新豐廠，謝金河驚覺這種傳統產業的蛻變，除了傳統輸配電產品，士林電機在充電椿，儲能產業已備戰很久。2021年士電EPS 3.46元，去年前三季已達3.35元，老牌企業充滿蓬勃朝氣，讓他大開眼界。整個新豐廠廠區之大，也令人嘆為觀止，這是老公司的底氣。

「這些年，台灣的大企業主最喜歡出來喊缺電。」謝金河認為，這說明電力建置的產業很可能是台灣未來最有前景的產業。像台泥去年12月營收創下125.84億元歷史新高，但這個營收已經不是單純水泥本業帶來的，而是新能源的組合，包括儲能。他最後強調，「台灣產業的蛻變在大家不知不覺中發生！」