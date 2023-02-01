中國社會科學院社會學研究所與社會科學文獻出版社近日聯合發佈《社會藍皮書：2023年中國社會形勢分析與預測》指出，大學生就業地域偏好明顯，想去北上廣深等一線大城市和二線經濟發達城市的大學生仍占大多數，不過占比呈緩慢下降趨勢，反觀想去三、四線城市以及小縣城、基層鄉鎮和農村工作的大學生占比雖然仍相對較少，但比例呈上升趨勢。

據大陸教育部資料顯示，2023屆全國普通大學畢業生規模預計達1158萬人，比2022屆增加82萬人。家住河南鄭州的劉燕在大學所學專業屬於師範類，正在準備參加當地的教師招聘。她說「肯定還是想優先考一、二線城市。如果沒考上，考離家近的三、四線城市也能接受。」

中國宏觀經濟研究院社會政策室副主任魏國學表示，一線城市資源集聚和配置能力從未停止增長，職場吸引力也在持續增強，加劇本已激烈的競爭。因此，當畢業生覺得長遠的預期收益難以抵消短期競爭損失時，到三、四線城市的意願就會增強。

魏國學坦言，畢業生在一線城市和三、四線城市之間做出選擇，本質上都是在權衡職業生涯的長短期利弊，並非一線城市吸引力不再。”

從調查數據來看，雖然在三、四線城市就業的意願增強，但《藍皮書》顯示，2021年，想去北上廣工作的大學生占比34.1％，想去二線省會城市或經濟較為發達的非省會城市的占比39.27％，合計超過70％，顯示意願上，多數大學生依然傾向于傳統大城市。