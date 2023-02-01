目前，記憶體價格跟2022年最高時期相比，已大幅減少50%。這家全世界第2大記憶體業者指出，業內庫存水位持續上升，但在2023年中約6月時可望見頂。

另外，上季季報也是很難看的三星，雖不願明說要減產，只說產線可能要歲修、調整，還有改裝為生產先進晶片，市場解讀為三星產能會因此改變。SK海力士就比較直接，表示會減少生產並等待6個月後的反彈。

這家也是蘋果供應商的記憶體大廠，2022年10到12月期間，受到銷售不佳以及售價大減衝擊，營損1.7兆韓元，約14億美元。同時，營收也年減38%只有7.7兆韓元。

SK海力士坦言，市場不確定性因素依然還在，計畫持續減少投資和樽節成本。同時，優先鎖定高成長潛力市場，盡量減少經濟衰退造成的影響。至於2023年展望，DRAM產品需求年增估最低為13%，NAND則可望有20%。

SK海力士認為，2023下半年在中國大陸重新開放，以及和行動設備復甦為助力下，市場應可逐漸改善。但就2023年來說，DRAM以及NAND晶圓產能應會比2022年要少。

如何大量消化庫存著實讓記憶體業者傷透腦筋，SK海力士更是苦惱，因為在2020年10月底才宣布收購英特爾NAND業務。eBest投資證券認為，SK海力士庫存量大升讓記憶體售價大減，已超乎市場預估。2023年SK海力士的庫存應該都是在蠻高水位，產能也需積極配合調整。