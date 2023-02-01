前職棒選手陳致遠與妻子林秀琴近期雖淡出演藝圈，仍透過社群媒體與粉絲分享私下生活，專心做買賣生意，但沒想到新年一開始，林秀琴就傳出因長期工作忙碌，導致身體亮紅燈住進醫院。而林秀琴原本以為住院後身體會因此好轉，沒想到1月31日卻親自發文表示「被醫院通知要開刀」，讓她相當緊張。

陳致遠在1月29日曾在共同經營的粉絲專頁「陳致遠&林秀琴的樂fun人生」發文透露，老婆林秀琴因長期工作忙碌導致身體嚴重抗議，盼各界一起幫林秀琴祈禱，希望老婆早日康復，但未多說明病因。接著曬出多張林秀琴住院以及虛弱坐輪椅的照片，讓粉絲們看了相當心疼。而林秀琴本人休息一日後也發文表示「這幾天很抱歉有很多記者及朋友打來，我都無法接聽，因為直到昨天還是很不舒服，痛到哭不停，眼睛也都哭腫了！目前住院第五天了，還無法進食。醫院安排明天再檢查一次！感謝各位的關心！」

而林秀琴住院第六天後原本以為身體有好一點，1月31日時還開心發文表示「今天終於下床曬曬太陽，感受一下陽光的溫暖」但中午吃完飯後，她又突然感到劇痛冒冷汗，讓原本以為可以出院的她無法回家，還被醫院通知2/1得開刀，讓林秀琴相當擔憂，希望大家能為她力量及祝福，最後她也在標記中透露「#5天2隻手已打滿30多個針孔」令網友看到後紛紛表示「阿琴加油，祝平安順利」、「早日康復」、「親愛的，祝你手術順利～別怕我們共同為親愛的妳祝禱～祝福姊妹一切平安，手術順利～早日康復」、「加油～～一切會順利的～祝早日康復等妳回花蓮我們再相聚，愛你喔！」