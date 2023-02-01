民進黨副總統賴清德接任黨主席後，2024總統大選賴似乎已定於一尊，不過行政院長陳建仁上任後，外界評論如果其民調越來越好，恐成為賴清德的勁敵。對此，民進黨立委高嘉瑜今受訪表示，任何事情都可能發生。

高嘉瑜說，現在民進黨都在一條船上，從蔡英文總統到賴清德和陳建仁，都是一起為2024執政做努力、不分彼此，大家都是團結一心，黨內共識現在最強2024人選就是賴清德，但任何事情都可能發生，不過陳建仁參選總統的可能不到0.00001，也希望院長能夠努力，讓民進黨回應人民期待。

國民黨北市議員游淑慧率先表態爭取港湖立委黨內初選，被問到游是否將成為2024立委最大的對手；高嘉瑜指出，「我想最大對手就是自己，任何人都有參選權利，民主政治就是良性競爭爭取選民認同也會持續努力。」

另外，前行政院長蘇貞昌在卸任感言時提到，「自己沒有要退休」，被解讀為將角逐2024總統，對此，高嘉瑜說，人生劇本不是提前寫好，這是蘇貞昌常用的一句話。

高嘉瑜舉例，她前幾天去吃了一家火鍋，老闆娘都80歲還在工作，沒有什麼退不退休的問題，只要有奮鬥目標都能持續努力，也是天行健，君子以自強不息，每個人都是抱持著期待。

至於過去曾提到內閣改組應該「團進團出」，但這次卻有8成留任，高嘉瑜指出，由陳建仁組閣，以溫柔堅韌為主軸，最重要是對於民意的期待和貧富差距如何解決，這也是陳建仁最關心的議題，實現居住正義和協助弱勢，都將是內閣的重點，相信同心協力，還是能重新贏回民眾的信任。