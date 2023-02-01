上賽季投出生涯年的岡索林（Tony Gonsolin），拒絕了球團提出的1年300萬美元合約，成為唯一具有薪資仲裁的道奇球員，根據大聯盟官網報導，為了避免走向薪資仲裁，道奇提供一份2年總價來到665萬美元的合約，以均薪來算雖與岡索林所提出的理想價碼相差無幾，不過複數年保障約加上激勵獎金，讓岡索林點頭接受。

2022年岡索林生涯首度入選明星賽，賽季前半段投出2.02防禦率及0.84的WHIP值（每局被上壘率），不過8月因為遭遇手臂傷勢，直到10月初才重回賽場，球季結束後以16勝1負結束賽季，先發勝率高達94%，在130.1投球局數中繳出2.14防禦率、119次三振及比聯盟平均好上96%的ERA+（標準化防禦率）。

岡索林今年球季的保障薪資為325萬美元，不過這筆合約附帶滿滿的激勵獎金，若完成14、16、18、20、24及28場先發場次，每完成一個目標可獲得50萬美元，這也表示岡索林今年賽季可望拿到625萬美元，而2024年球季則是340萬美元。

以複數年合約避免薪資仲裁，對道奇來說並不是首見，2021年季末是伯勒（Walker Buehler）生涯首次獲得薪資仲裁資格，以2年800萬美元留在洛城，激勵獎金的部分同樣設下與岡索林相同的條件及報酬，不過伯勒該年可是賽揚獎票選第4的好手，當時讓不少球迷認為伯勒願意接受低薪續約是相當佛心的舉動，但這筆合約只走到一半，伯勒就遭遇了生涯第2次的TJ手術（韌帶置換手術）。