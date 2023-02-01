國民黨台北市議員徐巧芯宣布投入北市松信選區立委初選，日前他受訪時強調自己有信心擊敗民進黨潛在候選人，「另一位國民黨候選人可能沒辦法做到」。對於被暗指可能保不住席次的現任國民黨立委費鴻泰，今對此回應，任何說法都尊重，國民黨最重要是團結贏得2024總統大選、立委席次過半。

徐巧芯宣布投入立委初選後讓該選區氣氛變緊張，徐巧芯強調自己會貫徹攻擊手角色，全力監督民進黨，讓國民黨候選人有勝算，她也強調自己有信心擊敗民進黨該選區的潛在候選人，也暗指費鴻泰可能沒辦法做到。

對此，費鴻泰今天回應，立院已經開議了，有很多民生議題需要處理，任何人發表任何的看法都尊重，選民意見的都要聆聽，對國民黨而言，希望2024贏得總統選舉、立院過半，要團結共好，共同努力，只有團結贏得總統立委選舉，才能讓台灣免於戰爭，讓人民過好日子。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨中央到時時候會有個提名機制出來，誰能透過機制獲得提名，就由他來參選，就是依照制度走。