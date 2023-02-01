警方查扣大批槍枝和工具及毒品。（洪靖宜攝）

洪嫌被逮相當淡定，警方於他車上查扣證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄1名有毒品槍砲前科的洪姓男子，涉嫌持有大量非法槍械，但他相當小心，將槍和工具不定期的放置在不同租屋處，以躲避查緝，警方掌握他相當沉迷於遊戲機台，趁他正在電子遊藝場玩水果盤時上前逮人，但他見到警方倒是相當淡定，被帶走前僅先求員警讓他「洗分」。警方於他的車上和租屋處查獲大批槍枝和改造工具及毒品，訊後依法送辦。

高雄刑警大隊偵查第二隊5分隊，一個月前循線掌握高雄1名51歲有槍砲和毒品前科的洪姓男子已經被逮多次，出獄後仍涉嫌持有大量非法槍械，並不斷購買槍械改造工具疑要改槍，意圖從中牟取不法利益，與前鎮分局共組專案小組，積極偵辦。

警方調查，洪嫌對於槍枝藏匿相當小心，除了他在小港的家，還在外租了2處套房放置槍枝和改造工具，躲避查緝，專案小組發現他於17日出沒於鳳山區某家電子遊藝場所，警方隨即荷槍實彈進入，不過正沉迷於水果盤的洪嫌見到警方倒是相當淡定，被帶走前僅先求員警讓他「洗分」

隨後到洪嫌使用車輛內查扣1把非制式手槍、2個彈匣、10顆子彈、5條槍背帶、黑色不織布袋、4包海洛因、安非他命、2支手機、手槍背袋等證物，再持搜索票將洪嫌帶往前鎮區的租屋處，另查扣非制式長槍、2個長彈匣、95顆子彈、2支非制式手槍、2個手槍彈匣、12顆空彈殼、1支已貫通槍管、9根彈簧、尖嘴鉗、鐵鎚、電鑽、電動研磨機、砂紙、通槍條、鍊條保養劑、鐵鉗等證物。

全案詢後洪嫌依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，解送臺灣高雄地方檢察署偵辦，經檢察官向臺灣高雄地方法院聲請羈押獲准。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！