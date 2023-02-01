據大陸國家稅務總局消息指出，2022年全國新增減稅降費及退稅緩稅緩費合計超過4.2兆元（人民幣，下同），從產業端來看以製造業受益最為明顯，並促使有近8成的個體工商戶在2022年無需繳納稅款。

在新增減稅降費及退稅緩稅緩費主要包括3部分。第一是累計退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款2.46兆元，超過2021年全年辦理留抵退稅規模的3.8倍；二是新增減稅降費逾1兆元，其中新增減稅超過8000億元，新增降費超過2000億元；三是辦理緩稅緩費逾7500億元。

若分行業看，製造業新增減稅降費及退稅緩稅緩費近1.5兆元、占比約35％是受益最明顯的行業。同時，餐飲、零售、文化旅遊、交通運輸等受疫情影響較重的服務業，新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過8700億元，幫助市場主體渡過難關。

若分企業規模看，小微企業和個體工商戶是受益主體，新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過1.7兆元，占總規模的比重約4成。