今年過年10天連假迎來2波寒流，氣溫下探個位數凍壞不少人，如今寒流剛走，氣象局長鄭明典表示，最新一報氣溫預報趨勢圖顯示，2月中之後氣溫有下降趨勢，剛好與極區的「平流層暖變」影響時間差不多，極區冷空氣潰流可能影響台灣天氣。

圖為多模式平均的台灣氣溫預報趨勢圖，第一報出現特別的「降溫訊號」。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典上午在臉書貼出一張多模式平均的台灣氣溫預報趨勢圖，第一報黑色線的部分出現特別的「降溫訊號」，他解釋黑色線是最近一報，其他原色是早先的預報，「這種比較是看預報趨勢的調整方向」。

鄭明典表示，現在台灣氣溫是由一個低點回暖中，還不到最高點，越近的預報回暖越明顯。但現在看的是後半段黑色線的降溫趨勢，2月19至23日這個時間尺度和北極上空的「平流層暖變」影響時間差不多，「當有平流層暖變現象時，模式預測常常會有大誤差，所以這裡還無法詮釋為預測，只能說，這次的平流層暖變可能對台灣天氣有影響，值得持續關注。」

鄭明典30日就曾表示，北極上空溫度剛好在春節假期中陡升，是一次極區平流層暖變事件的開始，經驗上和理論上都指向一、兩星期以後，高層西風減弱的現象會往下影響，造成低層極區冷空氣潰流，使冷空氣南下可能影響到台灣。