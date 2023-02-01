隨著許多國家相繼推動使用替代貨幣的計劃，美元在全球貿易和投資流動中的主導地位正面臨一系列新的威脅，來自世界各地的5個貨幣計劃，它們最終目標都是為了結束美元的霸權地位。

據美國新聞網站《財經內幕》（Business Insider）1月29 日報導，中國大陸、俄羅斯、印度和巴西等國家都在推動以非美元單位進行更多的貿易跨境結算的計劃，包括了使用當地貨幣、由黃金支持的穩定幣（加密貨幣）和新的金磚國家（BRICs）儲備貨幣。

幾十年來，美元作為世界儲備貨幣一直佔據著至高無上的地位，並被廣泛用於跨境貿易，尤其是石油等大宗商品。由於其價格相對穩定，在經濟和地緣政治不確定性增加的時候，投資者將其視為一種避險資產。

去年，美國利率飆升，使對尋求更高收益的外國投資者具有吸引力，這進一步支撐了美元，2022年前9個月，美元大漲17%，但此後隨著通貨膨脹迅速降溫，美聯儲（FED）可能很快結束加息的計劃，美元隨即失去了光芒。在這一個背景下，對於美元統治的最新威脅出現了，來自世界各地的5個貨幣計劃，它們最終都是為了破壞美元的霸主地位而來。

其一，俄羅斯和中國提議創建一個新的金磚國家儲備貨幣，自去年起俄羅斯聯邦和中華人民共和國開始進行談判，將與其他金磚國家一起創建一個新的儲備貨幣，以結束美元的霸權地位。

其二，中國大陸正努力在石油貿易中用人民幣取代美元：這旨在放棄自1970年代以來實行的石油美元（Petrodollar）制度，在過去這種制度下，世界石油交易主要以美金來進行。

其三，俄羅斯和伊朗已經開始討論建立一個與黃金掛鈎的聯合穩定幣：受西方制裁影響的2國想發行一種「波斯灣地區代幣」（Token of the Persian region），用於外貿境外結算，計劃在俄羅斯南部阿斯特拉罕省（Astrakhan）的一個經濟特區推出，該特區將用來處理伊朗的貨物。

其四，阿聯酋（UAE）和印度正在考慮在非石油貿易中使用印度盧比（Rupee）的可能性：這一步驟將以去年簽署的自由貿易協定為基礎，該協定旨在到2027年將2國之間不包括石油的貿易額增加到1000億美元（近新台幣3兆）。

其五，巴西和阿根廷希望創建1種共同的貨幣：這2個國家最近宣佈，他們正準備推出一種新的聯合貨幣，稱為「SUR」（南方），這將可能成為一個通用於南美洲，類似於歐盟歐元的計劃。