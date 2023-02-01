大陸《環球時報》1日報導，美國國防部長奧斯汀1月31日結束韓國之行，漏夜抵達菲律賓訪問，協議應對「來自中國的威脅」計畫在菲律賓增設4個美國軍事基地，中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，此舉可能導致亞太總體繁榮穩定局面，出現深層次斷裂、出現分裂對抗態勢。

《環時》引述韓國KBS電視台1月31報導，韓國國防部長官李鐘燮和美國國防部長奧斯汀31日下午在首爾國防部大樓舉行今年首次防長會談。韓聯社1月31日的報導稱，韓國總統尹錫悅當天在總統府接見奧斯汀，就朝鮮半島安全形勢、加強美國延伸威懾執行能力、韓美日安全合作等問題交換了意見。

美國《華爾街日報》報導，1月31日晚，奧斯汀從駐韓美軍烏山空軍基地飛往下一站菲律賓。奧斯汀計畫與菲律賓總統小馬可仕見面，美國希望本周達成協議，在菲律賓增設4個美國軍事基地，推動擴大美國在該地區的戰略足跡，以應對「來自中國的威脅」。另據《菲律賓星報》報導，華盛頓和馬尼拉官員此前表示，有計畫加快完成現有的《加強防務合作協定》下的項目並增加新網站。通過該協議，除了允許美軍在該國輪換外，還可以使用菲律賓軍事基地和營地的設施。

《環時》報導，中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，美國防長訪問韓國、菲律賓意在強化亞太地區「中國威脅論」的輿論和「政治共識」，想讓韓國和菲律賓在對外政策、安全政策和防務政策上形成一個同美國相配合、針對中國的系列規畫。

李海東認為，美西方此舉可能會導致亞太地區總體繁榮穩定的局面出現深層次的斷裂，出現分裂對抗的態勢。如果亞太地區國家不保持警覺的話，美國在歐洲地區製造的集團對抗、分裂歐洲安全的悲劇，可能在亞洲地區重演。