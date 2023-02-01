高雄市政府水利局為提升下水道工程人員危害辨識能力，健全下水道作業環境及強化工地管理，日前與社團法人高雄市職業安全第一協會舉辦營造作業一般安全衛生教育訓練課程，經過上課與測試，共有50人取得「台灣職安卡」。
水利局長蔡長展表示，因氣候變遷，強降雨及豪大雨積淹水情形，以及河川流域水質與住戶後巷環境品質，高雄市積極推動下水道建設，自去年12月底止，雨水下水道系統建設長度696公里，施作率78.4％，城市基礎建設的提升與進步。
水利局也指出，下水道工程是看不見的建設，正因為工程屬地下管道開挖作業，工作環境危害因子眾多，像是局限空間中毒或缺氧、崩坍、墜落及感電等等危害，施工人員往往過於輕忽而導致下水道工程頻傳人員不幸罹難消息，因此舉辦此課程，充實下水道工作人員對工作場域的危害辯識、災害預防及緊急應變等能力。
水利局希望藉由工程主辦、監造單位、施工廠商等三方工程人員共同參與訓練，以提升下水道工程人員危害辨識能力，健全下水道作業環境及強化工地管理，達成全年「零工傷、零災害」目標。
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