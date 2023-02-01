日本暢銷作家兼收納達人近藤麻理惠，因在2011年出版著作《怦然心動的人生整理魔法》獲得廣大迴響後，獲封為「收納女王」，近日接受外媒訪問，坦言自從有了3個孩子之後，她就有點放棄整理了，而甜心主播張齡予得知此事後，也於昨(31)日在臉書上有感而發寫下：「Yes！妳也有今天。」

近藤麻理惠日前受訪透露自己陸續生下3個孩子之後，便有點放棄整理，因為每天幾乎忙到沒時間跟過去一樣整理家中環境，並且她指出：「享受和孩子們在家的時光，才是最重要的事」，認為與其花時間將家裡打掃的乾乾淨淨，不如多花心思陪伴小孩學習、成長，因為孩子們的成長只有一次。

對此，身為天下廣大媽媽群眾之一的美女主播張齡予也心有戚戚焉的在臉書上發文：「我曾經因酸葡萄(心理)下的詛咒竟成真了」，指出自己本來「亂中有序」的家，在有小孩後東西爆多，「無論怎麼整理歸位，孩子只需要幾秒就能瞬間瓦解！」

另外，張齡予更認為近藤麻理惠的舉動給地方媽媽們累積不少壓力，「一樣是媽媽，麻理惠都做得到，妳怎麼差那麼多？多少學學人家吧」而如今，連「收納女王」都認為陪伴小孩更重要，因此：「我有做已經不錯了吧，不要要求太多！」揚言自己作夢也會笑。

對此貼文，不少有同樣經歷的媽媽們也在底下熱烈留言，表示：「地方媽媽大減壓」、「哈哈哈，頹廢是養分，滋養天才」、「東西找的到就好」、「我沒小孩以前，所有東西必須歸定位；有小孩之後，光收東西就快爆炸了；有2個小孩之後，整個家就像垃圾場。」