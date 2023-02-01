上個月30日晚間，新北市汐止區一名69歲蘇姓婦人與家人一同前往住家附近土地公廟拜拜，蘇婦過馬路時，遭酒駕的55歲賴姓男子逆向高速撞擊，現場已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。警方依公共危險罪及過失致死罪嫌將賴男送辦，複訊後諭令賴男以10萬元交保。蘇婦家屬得知死訊後崩潰落淚直呼「她只是去拜拜」，令人相當鼻酸。

賴男駕駛黑色BMW酒駕逆向撞死蘇婦，警消趕到現場將婦人送醫，但仍急救無效。（警方提供）

警方調查，30日晚間7時許，死者蘇婦與家人前往附近土地公廟拜拜，當時蘇婦兒子已經先拿部分供品穿越馬路，隨後蘇婦則跟著媳婦先後過馬路，怎料，卻被酒駕上路的賴男駕駛黑色BMW休旅車，高速逆向撞飛，蘇婦當場倒地不起，失去生命跡象，雖緊急送醫，仍然傷重不治。

警方獲報到場後，測得賴男酒測值0.57mg/L。賴男稱自己是在地人，傍晚訪友時喝了幾杯威士忌，一時貪圖方便才會駕車返家，由於當下車速太快未注意到正要過馬路的蘇婦，才會撞上，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦，31日下午複訊後，諭令賴男以10萬元交保。

據了解，蘇姓婦人為人熱心與鄰居相處融洽，平日在汐止國泰醫院擔任義工，也在佛光山當志工，兒女也都很孝順，時常回家探望。如今憾事發生，家屬得知蘇婦死訊後崩潰落淚直呼「她只是去拜拜」。

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