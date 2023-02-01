稻熱病是影響台灣一期稻作收成與稻穀品質最重要的真菌性病害，在高濕、多雨環境下，常造成難以控制的嚴重疫情。以往普遍認為稻熱病是由空氣中的病原孢子傳染引起，農委會農業試驗所近年田間調查發現，帶病秧苗才是造成稻熱病發生的主要原因。

農試所已開發省工簡便的苗盤殺菌處理技術，有效降低秧苗帶病率，並建議農友可觀察留置田邊的剩餘秧片，若插秧後3週內無故出現嚴重乾枯死亡，則代表秧苗帶菌，此時應立即進行噴藥預防，並將發病秧片移除，能有效降低水稻植株的病菌感染、蔓延，節省防治成本。

稻作農忙季節即將來臨，插秧後病蟲害管理的成敗，通常決定該期作收益的好壞；其中重點在於源頭管理。農試所說明，多數農友表示留置田邊的剩餘秧片經常在補秧階段，就無故出現乾枯死亡現象，多半就是由稻熱病感染所引起。

稻熱病感染稻穗後，病菌會存活在稻殼護穎及米粒種皮。雖然水稻播種前，稻種都會浸泡消毒藥劑進行殺菌處理，但為減輕苗盤重量而添加在育苗土中的粉碎稻殼，其中躲藏在粉碎稻殼上的病菌反倒成為秧苗稻熱病的感染源。

農試所指出，一般而言，屆臨出秧的3周大帶病秧片，如果沒有撥動翻找，很難從外觀看出秧苗下位葉已經染病。剩餘秧片植株叢生，提供病菌溫暖潮濕的良好發展環境，因此在插秧後2至3週內，就能觀察到苗株出現不明斑點、甚至乾枯死亡現象。隨後田間植株再經過2至3周、進入分櫱盛期後，也會因為植欉茂密、環境濕度升高而開始陸續發病。而這個時間點，也就是長久以來大眾普遍認為的稻熱病好發時間點，但此時投藥通常已錯失最佳防治時機。

農試所指出，台灣水稻採機械化插秧種植，該所透過空拍圖發現田間稻熱病發生分布，與水稻插秧軌跡具有高度一致性，證實帶病秧苗是國內稻熱病的主要傳播感染來源。農試所表示為減少秧苗帶病機率，同時考量目前育苗場普遍面臨的缺工困境，已開發出省工簡便、便宜有效的苗盤殺菌處理技術，育苗場僅需在播種過程苗盤澆灌的兩道用水中，同時添加下列任一種稻熱病防治藥劑，並確保水量足以潤濕上層覆土，即可有效降低秧苗帶病率。稻熱病防治藥劑推薦如下：50％免賴得可濕性粉劑稀釋1,500倍、75％三賽唑可濕性粉劑稀釋3,000倍、40％甲基多保淨水懸劑稀釋1,000倍。

秧苗期稻熱病防治得當，即可降低葉稻熱病的發生。農友端則建議留置部分秧片作為秧苗健康觀察使用，一旦發現秧片無故出現不明斑點或乾枯死亡現象，立即進行全面田區施藥預防，以免錯失最佳防治時機。穗稻熱病防治部份，由於病害造成的損害無法挽救且攸關收益，因此無論葉稻熱病發生與否，均建議在抽穗前5至7天全面進行預防性施藥，以減少田間病原帶來的不可預期危害與損失。如果葉稻熱病發生嚴重，則建議齊穗時再施藥一次，以確保收益。稻熱病防治藥劑可參考植物保護資訊系統推薦，如：75％三賽唑可濕性粉劑3,000倍、40％甲基多保淨水懸劑1,000倍、50％免賴得可溼性粉劑1,500倍、40％亞賜圃乳劑1,000倍、45％喜樂克拉乳劑1,200倍乳劑、50％護粒松乳劑1,000倍等。