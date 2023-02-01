國民黨台北市議員游淑慧先前表態將爭取2024台北市第四選舉區（內湖、南港）立委選舉黨內初選，卻有民眾投書稱她挑戰現任立委高嘉瑜是「不自量力」，她對此表示，自己不是自不量力，而是會全力以赴，她最想做的事情是「看看民進黨執政期間近20兆的錢到底花到那」，也希望能廢除NCC。她強調，挑戰現任民進黨立委高嘉瑜的任務當然超艱困，但再難也不能逃避。

游淑慧在臉書上發文表示，她看到一篇讀者投書，對於她表態投入立委初選，暗指她「不自量力」，寫到去年議員得票數上，她並不是最高票，無法說服藍營支持者自己可以勝選，而或許一些支持者也有同樣的質疑，她想藉這個機會說明初衷。

游淑慧說，選後一個月來，她和國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、同樣被視為港湖區立委選將的議員李彥秀分別聊過2024港湖人選的問題和想法，才開始思考，她該不該投入？能不能做好？而她本來就不是個猶豫不決或扭捏作態的人，所以很快就有了決定，也給出清楚的態度，她願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，挑戰民進黨現任立委高嘉瑜，「這不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心」。

游淑慧指出，八年來兩次立委選舉，民進黨太多席，而國民黨太少席，導致在國會監督上國民黨無力、民進黨無心，讓政府充斥著囂張或怠惰的行政官員，而若人民不滿意現在的民進黨政府，那民進黨立委絕對是放任怠惰的幫兇，日前她和議員張斯綱、徐巧芯聊到，如果有機會進入國會，他們想做什麼？身為一個數字控與資料狂，她最想做的事情是，看看民進黨執政期間近20兆的錢到底花到那？給到誰？怎麼花？

游淑慧說，她進入立法院，將會針對前瞻計畫8800億的使用流向、效益做完整的了解，看看有多少像新竹棒球場那樣的大祕寶？有多少變成選舉綁樁的標案？也會針對防疫特別預算8400億的使用方式再次嚴格檢視，將疫苗採購的過程解密，了解高端疫苗採購的必要性，更要比較台灣採購價格與國際均價有無龐大價差，而幾次發放的振興券，也要監督印製、發放及未領取券的銷毀執行狀況。

游淑慧強調，她也會檢視民進黨政府這幾年龐大數量的限制性採購案，看看這些限制性採購案為什麼要限制？又都是哪些人神通廣大拿到標案？最後，關於民進黨政府巨額的媒體採購、網路行銷預算，也該全面清查，到底是政策行銷，還是民進黨的政黨行銷？

游淑慧表示，好好的把關公帑的運用，絕對是民代的首要工作之一，而除了盯緊錢以外，如果國民黨國會能有足夠的席次，她也希望能廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙髒兮兮的手了。

游淑慧坦言，高嘉瑜是全國知名度和話題量最高的立委之一，挑戰高嘉瑜這個任務當然超艱困，但再難也不能逃避，而狹路相逢勇者勝，是她信奉的從政原則，因為不管高嘉瑜與民進黨的愛恨情仇如何，說了多少良心話，但高在立法院過去的各種表決一樣選擇順服黨意、背離民意，仍是民進黨的一份子，這就是現實。

游淑慧最後強調，挑戰民進黨、下架民進黨，讓台灣重新回到正軌，是他們2024的共同目標。