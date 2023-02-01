勞動基金運用局今（31）日公布整體勞動基金至去（111）年12月底止，規模為5兆5,387億元，去年全球股票、債券及另類投資市場罕見同步大幅下跌，受到投資市場影響，出現3,529億元虧損、收益率為-6.71％，均創下民國103年勞動基金運用局成立來最大虧損。

勞動基金運用局強調，去年勞動基金虧損，主因全球金融市場震盪大幅下跌，但勞動基金長期績效仍屬穩健，勞工權益均受保障。

運用局指出，勞動基金以多元方式分散布局國內、外股票、債券及另類資產，追求長期穩健投資收益，基金短期評價雖受金融市場大幅下跌影響產生損失，惟仍優於全球主要股、債指數同期表現。未來隨著金融市場回升，運用績效可望回穩，整體勞動基金近10年（102～111年）平均投資報酬率為4.05％，長期投資績效仍屬穩健。

回顧111年金融市場，受到俄烏戰爭地緣政治風險持續、主要央行積極升息對抗高通貨膨脹、中國大陸封城防疫致供應鏈受阻等因素影響下，全球經濟景氣下滑，全球股票及債券市場均劇烈震盪下跌。

運用局統計，MSCI全球股票指數下跌18.36％，MSCI新興市場股票下跌19.83％，台灣加權股價指數則下跌22.40％，巴克萊全球綜合債券指數下跌16.25％，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌33.10％，費城半導體指數跌幅更達35.83％。

運用局強調，勞工退休基金是勞工退休的經濟生活重要保障，投資收益享有銀行二年期定存利率之保證收益，退休時本金不會受到市場波動影響外，收益部分亦有銀行二年定存收益的保障，勞工權益絕對受到保障。

另外，勞保老年給付係由政府負最後保證給付及撥補責任，由國家確保財務安全，近10年（102~111）平均投資報酬率為4.36％，長期投資收益亦不斷增長，勞工尚不需隨短期金融市場波動及修正整理而擔憂。勞工於退休時，將可同時享有「勞工保險老年給付」與「勞工退休金」二大給付之保障。

展望未來，運用局強調，雖然全球經濟景氣預測下滑，企業調整庫存壓縮獲利，及地緣政治情勢存在諸多不確定性，惟隨著升息步入尾聲，景氣可望趨於穩定發展。勞動基金運用局除持續關注全球金融市場動態外，將透過國內外股票、債券及另類資產等項目投資，分散基金的投資風險，降低投資組合波動，以增進基金長期投資收益。