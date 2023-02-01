立法院第10屆第七會期2月1日報到，國民黨立委洪孟楷5點15分就已到場，搶頭香報到，而他也是「頭香三連霸」，第二名則是民眾黨立委邱臣遠；民進黨新科立委陳靜敏則位居第三，而國民黨立委游毓蘭表示，6點初開車前往立法院報到，沒想到已經是第4位了。

游毓蘭說，雖然徹夜淺眠，拂曉即起，還是等到6點初才開車前往立法院報到，沒想到已經是第4位，連續三個會期搶頭香的都是洪孟楷，榜眼是邱臣遠，4年前曾經候補進院的資深新委員陳靜敏則是第3，今天上午她可是比第九屆第七會期搶頭香還早，沒想到這一屆的委員如此賣命。

游毓蘭表示，她還是重申我在第十屆最後一年希望達成的目標，持續監督警消權益的落實，同時針對交通安全從法規面開始強化3E（工程、教育、執法）的基礎，以改善台灣的交通安全，因此，這次的總質詢她登記了內政和交通。

游毓蘭指出，隨著任期的接近尾聲，更加有時不我予的迫切感，希望能夠如願進入交通委員會，更有效的推動交通安全的革命。

陳靜敏則表示，6點15分就到立院報到，居然沒搶到頭香，為了高調讓媒體知道護理人重磅回歸，她還身著護師服，自備「健全國會需要護理人，護理更需國會代言人」的手板報到。