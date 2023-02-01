宋仲基2022年底大方認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders），30日就宣布與女友凱蒂結婚，並證實女方已懷孕的好消息，震驚所有人，接著D社（Dispatch）也公開凱蒂與媽媽在法國知名品牌「Bonpoint」買了具公主風格的童裝，因此網友推測宋仲基妻子懷的應是女寶寶。

根據韓國媒體D社報導指出，凱蒂隨宋仲基來到韓國後，宋仲基為了凱蒂特別請了隨身翻譯，凱蒂懷孕後，宋仲基更將她的父母接來韓國陪伴凱蒂，另外，D社也公開多張凱蒂與她母親逛母嬰店的照片。

據悉，凱蒂所逛的是歐洲知名的法國兒童服裝品牌「Bonpoint」，而該品牌為歐美名人及皇室鍾愛的奢華童裝品牌，服裝風格兼具流行經典，甚至帶有優雅奢華的氣息，包括湯姆克魯斯、貝克漢、布萊德彼特都是該品牌顧客。

根據韓媒報導，凱蒂當時在店員的推薦下買了一套售價16萬元韓幣（約3,900元台幣）的童裝，而該品牌以公主風格的女童裝最為知名，因此韓國網友紛紛猜測宋仲基的寶寶為女兒，讓許多人更加期待兩人的混血寶寶出生。