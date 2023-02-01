據微信公眾號「中國疾控動態」最新文章表示，儘管疫情下Omicron的CH.1.1變異株的免疫逃逸能力和傳播優勢進一步增強，導致突破感染和再感染風險增加，但大陸大部分人群體內已存在高水準中和抗體，對CH.1.1存在一定的交叉保護作用，短期內不會引起本土大規模流行，但強調脆弱人群（65歲以上老人、基礎病患者和未接種疫苗者）以及未感染人群仍需加強個人防護。

所謂的CH.1.1屬於Omicron變異株BA.2.75的第六代亞分支。最新研究顯示，由於新增多個突變位點，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。據GISAID資料庫收錄序列顯示，CH.1.1於2022年7月8日在印度首次採集發現。近1個月CH.1.1及其亞分支在全球序列數占比超過6％。

而在去年11月13日，大陸通過基因組測序首次從天津市報送的1例泰國輸入病例樣本中檢出CH.1.1進化分支。截至今年1月30日，共監測發現24例CH.1.1及其亞分支輸入病例。輸入病例來源地涉及15個國家或地區。未監測到CH.1.1及其亞分支的本土感染病例。

中疾控表示，目前未見CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注。一般新毒株出現後，感染病例需達到一定規模並持續一段時間，才能初步判斷新毒株的致病力是否變化。