立法院新會期即將開議，當務之急是審查與普發現金有關的特別條例。行政院長陳建仁及副院長鄭文燦今拜會國民黨立院黨團，國民黨立委喊話加碼發到1萬，並質疑其中1400億的空白授權無法接受，有如民進黨選舉時的私房錢，陳建仁強調絕無空白授權，是為了照顧受疫情影響的中小企業以及弱勢。

國民黨立委賴士葆喊話陳建仁，若是要展現跟蘇內閣不同的氣象，不如把普發6000加碼到普發1萬，在超徵稅收的額度內是做得到的，號稱溫暖內閣，不如給全民溫暖一下，如果願意這樣做，立院很快就能二三讀了，馬上就能發現金，這就是你的起身砲，馬上就有政績，否則就是沒新意，蘇規陳隨。

陳建仁表示，疫情期間因為台灣經濟成長比很多國家好，才會有歲計賸餘，但是有些中小企業、中低收入戶以及偏鄉收到的影響比較大，需要多多照顧，所以不可能只是把資源全部均分，這樣不符社會公義，除了發6000，還要把1400億給中小企業、農漁民還有繳學貸的人，社會受到疫情影響不一樣，希望體會特別照顧弱勢的部分。

陳建仁強調，這次特別條例除了分享經濟成長好處，很重要的就是加強社會經濟韌性，加強對中小企業照顧，行政院一定會會提出預算，「絕對不是空白授權」，會提出完整預算案來審議，讓最弱勢得到最溫暖照顧，低薪問題也該改善，疫情影響不是一致化的，所以要分門別類照顧。

國民黨立委林德福則批評特別條例中強化經濟韌性的1000億跟預留財源400億，這1400億其實就是民進黨選舉的私房錢，明年初選舉就可以用這些錢配合政策，名義上講補助弱勢，其實就是變相買票，國民黨一定要強力監督。