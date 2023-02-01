勞動部勞動基金運用局今天公布2022年全年收益，評價後收益數為虧損3529億元，收益率負6.71％，史上最慘。其中，攸關收益分配的新制勞退基金規模為3兆5947 億元，收益率-6.67％、2280.3億元，若以1225萬個可參與分配的有效帳戶數試算，平均每名勞工個人帳戶縮水1.86萬元，預估在今年3月上旬進行收益分配。

基金運用局表示，回顧2022年金融市場，受到俄烏戰爭地緣政治風險持續、主要央行積極升息對抗高通貨膨脹、中國大陸封城防疫致供應鏈受阻等因素影響下，全球經濟景氣下滑，股票及債券市場均劇烈震盪下跌。

勞動基金面對金融市場大幅震盪，以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場波動對基金收益影響，並在市場相對低點，擇優布局長期投資部位。儘管2022年以來短期績效受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均報酬率為 4.05％，長期投資績效仍屬穩健。

勞動基金運用局說，展望未來，美國聯邦準備理事會於1月4日公布的去年 12 月份例會會議紀錄顯示，即使存在失業率上升和經濟成長放緩的風險， Fed仍然決心將通膨率拉回至 2％目標水準，也警告投資人不要低估 Fed 透過高利率打擊通膨的決心，預期將會長時間維持高利率水準。

另外，世界銀行（World Bank）於 1 月 10 日最新全球經濟展望報告指出，由於各國央行升息的影響加劇、俄烏戰爭仍持續，及全球主要經濟引擎熄火，

將今年全球經濟實質成長率預估值自前次預期的 3％大幅下修至 1.7％，

而 2024 年的全球經濟成長預期也由原預測的 3％降至 2.7％。

在國內方面，財政部 1 月 7 日發布 111 年 12 月出口值為 357.5 億美元，較上年同月減 12.1％，並指出隨著主要經濟體貨幣緊縮政策逐漸發酵，俄烏戰爭僵持不下，全球經濟成長動能預料將明顯減緩，第 1 季出口恐續呈減勢。整體而言，雖然全球經濟景氣預測下滑，企業調整庫存壓縮獲利，及地緣政治情勢存在諸多不確定性，惟隨著升息步入尾聲，景氣可望趨於穩定發展。

勞保局說，勞工退休金運用收益，不得低於以當地銀行2年定期存款利率計算收益，若有不足者，由國庫補足，如果實際收益累計數低於保證收益累計數，將依法補足。