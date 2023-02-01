依據性別工作平等法第18條規定，子女未滿2歲須受僱者親自哺（集）乳者，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺（集）乳時間60分鐘。受僱者於每日正常工作時間以外之延長工作時間達1小時以上者，雇主應給予哺（集）乳時間30分鐘。前二項哺（集）乳時間，視為工作時間。

不少雇主因應業務需求，多會運用變形工時，將每2周80小時、每4周160小時的正常工時彈性運用成每日10小時，增加職場彈性與勞工連續的休息時間。由於過去第18條規定中，並未明確列出「小時」，導致不少因為變形工時、每日必須上班10小時的勞工感覺到哺（集）乳時間不夠用，甚至可能因為生理需求、多去使用到哺（集）乳時間而與雇主引起糾紛。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這次函釋將標準明確訂出來，也就是扣除掉休息時間，每日正常工作時間8小時以內者，應另給哺（集）乳時間60分鐘；於每日正常工作時間8小時以外之工作時間達1小時以上者，應給予哺（集）乳時間30分鐘，而每日正常工作時間以外的延長工作時間達1小時以上者，雇主應給予哺（集）乳時間30分鐘則維持不變，且這裡定義的「每日」包括出勤之工作日、休息日及休假日。

黃維琛舉例，針對這些每日正常工時為10小時的勞工，雇主必須要在前8小時的工時內提供60分鐘的哺（集）乳時間、後2小時的工時內提供30分鐘的哺（集）乳時間，而且這90分鐘該如何拆切時間、次數，將由勞工依照自己的生理需求而定。

也就是說，如果勞工可以自由將前8小時的60分鐘哺（集）乳時間拆切為2次30分鐘、3次20分鐘、或是4次15分鐘等，後2小時的30分鐘拆切為1次30分鐘、2次15分鐘等，以兼顧工作與哺（集）乳需求。